Con De Martino stanotte per brindare all’estate 2025 

«Meglio stasera che domani o mai», cantava negli anni Sessanta Miranda Martino in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. Ed è quello che pensa lo showman Stefano De Martino: stasera a Cagliari (alle 21) alla MusiCa Arena della Fiera è proprio il momento giusto per il pubblico sardo che lo sta amando in televisione per incontrarlo e per trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio. Forse, «conoscerci meglio», perché a tutti gli spettatori assicura «si svelerà più di uno Stefano».

Più facce

C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese aﬀascinante e diﬃcile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, inﬁne intrattenitore a tutto campo. C’è lo Stefano crooner: insieme agli otto orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Insomma, un’oﬀerta speciale armonica, elegante e intrigante. C’è lo Stefano danzatore: nonostante - ma solo a suo dire - si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreograﬁe da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro: la sﬁda è lanciata.

La tv

C’è lo Stefano imprevedibile, che porta sul palco l’allegria di “Stasera tutto è possibile” e “Aﬀari tuoi” ma anche gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico. E inﬁne c’è lo Stefano che si rivelerà sul palco cagliaritano questa notte. La data in sardegna (l’unica) arriva dopo un centinaio di repliche in tutta Italia, terminate a inizio anno con il trionfali sold out al Politeama di Napoli e al Brancaccio di Roma, De Martino ci propone la versione estiva di questo successo teatrale, con una nuova versione “in progress“, che strizza l’occhio agli ultimi sviluppi della sua carriera, ormai mainstream, e a nuovi esilaranti racconti veriﬁcatisi anche dopo l’inizio di questo lungo tour. Uno spettacolo, organizzato da La via del Collegio, che fa da demarcazione tra l’estate e l’autunno.

