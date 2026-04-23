VaiOnline
Radiolina.
24 aprile 2026 alle 00:33

Con Cristian Asara la Radio è Smeralda! 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ritorna “Radio Smeralda” con una nuova puntata. Direttamente on air dalla Costa Smeralda, la trasmissione è capitanata da Cristian Asara (nella foto) che condurrà dalla postazione di Radiolina che si trova a Olbia. Tante le rubriche e le interazioni con il sito de L’Unione Sarda.it e con i social media manager del Gruppo L’Unione Sarda per essere sempre aggiornati sui trend e sulle notizie più lette e più virali. Dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 18.05 rigorosamente in diretta.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le reazioni.

Comunità sotto choc: «Trovate subito il responsabile»

Davide Lao RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

«Amava il suo lavoro e inseguiva il sogno di un futuro nell’Esercito»

L’amico Riccardo Gioi, 24 anni: con me l’ultima telefonata, era sereno 
Piera Serusi
Il conflitto

Israele uccide una giornalista, in stallo i colloqui con il Libano

Nella notte l’annuncio della Casa Bianca: «Altre tre settimane di tregua» 
A Oristano le associazioni dell’emergenza-urgenza

«Basta rimborsi fissi la Regione paghi per quello che si fa»

Sistema 118, crescono le difficoltà  nel reperire volontari per il servizio 
Antonio Masala
Ospedali.

«A Nuoro mancano 100 medici»

Gianfranco Locci
l’iniziativa

Tutta l’Isola apre i “Monumenti”

Oltre 600 siti nella rassegna dedicata al patrimonio culturale sardo 