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Radiolina.
06 novembre 2026 alle 00:20

Con Cristian Asara la Radio è “Smeralda” 

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Ritorna “Radio Smeralda” con una nuova puntata per chiudere la settimana. Direttamente on air dalla Costa Smeralda, la trasmissione è capitanata da Cristian Asara (nella foto) che condurrà dalla postazione di Radiolina che si trova a Olbia. Tante le rubriche e le interazioni con il sito de L’Unione Sarda.it e con i social media manager del Gruppo L’Unione Sarda per essere sempre aggiornati sui trend e sulle notizie più lette e più virali. Dalle 17 alle 18.05

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