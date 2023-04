Far cucinare un piatto di mare a uno che non mangia pesce è possibile. L’impresa è riuscita a Pierpaolo Argiolu, nella puntata di “In cucina con Cozzina” in programma alle 14.30 su Videolina.

Ad aver ospitato in casa la troupe della trasmissione, dando un aiuto più morale che culinario, è stato Luigi Almiento (foto) , giornalista de L’Unione Sarda e conduttore di “La cicala e la formica”, la trasmissione in onda il martedì alle 18.30 su Radiolina.

RIPRODUZIONE RISERVATA