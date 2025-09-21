«con Coraggio e talento» 

Roma. «È un trionfo storico per il tennis italiano: oggi a Shenzhen le nostre straordinarie ragazze hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, scrivendo un'altra pagina indimenticabile per il nostro sport»: Angelo Binaghi, presidente Fitp, non potrebbe essere più orgoglioso. «Ringrazio di cuore la capitana Tathiana Garbin e le atlete Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant: ognuna ha mostrato coraggio, talento e spirito di squadra, confermando l'altissimo livello del nostro movimento e l'unità del gruppo», ha aggiunto.

«Questa vittoria rappresenta non solo un successo sportivo ma anche un messaggio di determinazione, unità e passione». A Supertennis aveva anche sottolineato: «Le ragazze della pallavolo hanno vinto il Mondiale ed erano le più forti. Qui l’Italia non era la più forte ma ha vinto lo stesso». E ha concluso: «Credo che noi dirigenti dobbiamo prendere esempio da queste ragazze per affrontare con la stessa forza e coesione i problemi che ci attendono, continuando a lavorare con determinazione, serietà e visione per il futuro del tennis italiano».

