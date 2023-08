Con chef Senis i sapori sardi a Miami  

Ha solo 27 anni ma Daniele Senis, chef originario di San Gavino, ha realizzato finalmente il suo sogno ed ha aperto nella grande città americana di Miami il suo ristorante Sardomare, in cui ogni giorno porta a tavola le tradizioni e i sapori di tutta la Sardegna. Nonostante la sua giovane età, Senis ha già fatto diverse esperienze di lavoro in Germania, Austria, Spagna, Francia e Corea del Sud per poi tornare in Sardegna, ma poi più di un anno fa è arrivata la scelta di ripartire e di rimettersi in gioco percorrendo nuove strade.

Creatività

A tavola lo chef sangavinese non manca certo di creatività e si è innamorato della cucina grazie al fratello più grande Manuele, 39 anni, partito anche lui giovanissimo da San Gavino e che, dopo aver girato mezza Europa, ha aperto 6 anni fa a Pula un ristorante. A Miami Daniele Senis per promuovere le eccellenze culinarie dell’Isola ha coinvolto tantissimi sardi emigrati: «Il nome del mio ristorante Sardomare esprime il grande attaccamento alla mia terra. Di recente ho organizzato un festival di cibo e vino con 10 portate tra cui bottarga, carciofi, ricotta, malloreddus, fregola con le vongole, il maialetto e i muggini arrosto, il sorbetto e le seadas. A questa cena speciale erano presenti gli emigrati sardi, il console generale italiano a Miami Cristiano Musillo, ma anche tantissimi americani rimasti a bocca aperta perché questi ultimi sono abituati alla velocità nel mangiare mentre a tavola noi eravamo tranquilli nell’attendere i diversi piatti».

Rete isolana

In poco più di un anno Daniele Senis si è costruito una grande rete di contatti e ha coinvolto Riccardo Matta di Pabillonis (produce pecorini dalla Sardegna con la sede ad Orlando in Florida), Salvador Cocco di Thiesi e Vanna Fois di Bono (sono produttori di pasta secca, carasau e altri prodotti sardi con sede a Bonita Springs in Florida). Poi c’è Paolo Garau di Mogoro (produttore di bottarga), il musicista Fabrizio Sotgia di Dorgali, Luana Lai di Cala Gonone (produce e vende culurgiones e seadas a Miami), Stefano Mereu di Sorgono con i suoi vini del Mandrolisai, la sua socia cubana innamorata della Sardegna Yazmine Marimon e Gian Battista Cannoni di Thiesi, chef del ristorante Sardomare.

Negli Stati Uniti

Daniele Senis, che un anno fa rappresentato a Roma la Sardegna nelle fasi nazionali del premio Miglior chef emergente d’Italia, è felicissimo di stare a Miami: «Qui negli Stati Uniti si sta realizzando il mio sogno di esportare il mio ideale di cucina sarda, alimentato dalle varie esperienze che ho fatto. Adattandomi a questa terra, porto i miei piatti rivisitati ma sempre in chiave isolana. Ad esempio la mia idea di street food prende spunto dai wrap americani. Così con una sfoglia di carasau arrotolata: all’interno gioco con i piatti della tradizione, dal Campidanese all’agnello in umido con carciofi, limone e zafferano che faceva mia madre. Appena arrivato ho iniziato a lavorare come consulente di cucina e come chef privato. Nella cucina mi porto sempre un mondo da scoprire partendo dalle tradizioni del mio paese d’origine San Gavino Monreale che può vantare prodotti d’eccellenza come lo zafferano. Con me è sempre presente la mia appartenenza alla Sardegna e in questo modo si sento sempre a casa».

Scuola alberghiera

Chef Senis ha incominciato la sua vita in cucina a 14 anni, ad Alghero, dove ho frequentato la scuola alberghiera: «È stato un percorso fatto con tanti sacrifici perché un ragazzino a quell’età ha la voglia di uscire con gli amici, di andare a ballare, di fare festa. Tuttavia io sono sempre stato in cucina. Ho fatto tante rinunce e sono stato pagato davvero poco, ma la voglia di imparare e di studiare il fantastico mondo culinario era più grande di ogni altra cosa. All’inizio ho scelto di non fare esperienze subito all’estero, perché la nostra terra è una delle più ricche di culture e prodotti».

Famiglia

Quindi l’intraprendente chef conclude: «Ho lavorato in passato per sei mesi anche con mio fratello Manuele che ha 13 anni più di me. In quel breve periodo trascorso insieme sono stato contagiato dalla passione per la cucina genuina di mio fratello che mi ha insegnato a usare il cervello nella composizione dei piatti».

