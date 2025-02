Con Cecilia Lavatore a Sant’Antioco il via agli incontri letterari 

Prende il via questo sabato a Sant’Antioco la rassegna letteraria “Viaggiare attraverso le parole” organizza dal Circolo Arci Il Calderone. Al MuseoDiffuso.exe, di piazzetta padre Bruno Orrù, si terrà la presentazione del libro “Mia sorella è figlia unica” (Red Star Press) di Cecilia Lavatore che sarà accompagnata da Francesca Bullegas.

Un calendario corposo (vediamo i primi tre mesi) che proseguirà sabato 15 marzo con la presentazione del libro di Isabella Floris “Aria”, La Zattera. Sabato 22 marzo sarà la volta del fumettista Stefano Obino con “Bartolomeo Salazar. Il silenzio della peste”, Camena Edizioni. Sabato 5 aprile, sarà la volta di “Un amore di contrabbando”, Mondadori, di Nicola Muscas. Venerdì 11 aprile, il protagonista è Nicola Mannai con “La statua nera di Nicola Mannai”, Bookabook. Giovedì 17 aprile, il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia presenterà il suo saggio “Non mi giro dall’altra parte”, Janus Editore. Sabato 26 aprile, ecco “Plumeria di Gennaio” di Andrea Fanti e Simona Deiana per Messaggi Frontali. Sabato 10 maggio, si parlerà del libro “Amare non basta” di Vincenzo Cannova, edito da Scritto Io. Venerdì 16 Maggio, Luca Spissu e Mauro Fais con “Mommotti”, Amico Libro. Sabato 24 maggio, “I bambini del treno” (Libreria Pienogiorno) di Luca Crippa e Maurizio Onnis e sabato 31 maggio il ritorno di Eleonora Carta con “I giorni del corvo ” per Ischire.

