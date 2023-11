Con Carovana Smi le arti invadono Cagliari 

Un progetto dedicato al tempo. Un tempo che non va subìto ma cavalcato e attraversato. È il concetto attorno al quale si sviluppa il Festival di fine anno 2023 dell’associazione Carovana Smi. Ideato durante (e grazie) alla pandemia, si inserisce all’interno del progetto pluriennale L’Accademia del tempo – Osservatorio della contemporaneità e porterà a Cagliari un ricchissimo calendario di eventi, in programma dallo scorso sabato sino a fine dicembre, tra Manifattura, il Teatro Alkestis, il T-Off, il Parco della musica, l’Università e la Scuola di danza Assunta Pittaluga. Danza, performance multidisciplinari, interventi in spazi urbani realizzati insieme al pubblico, masterclass e workshop per un mese che porterà a riflettere sulla contemporaneità e sul ruolo dell’arte, oggi.

Tre aree tematiche

Sotto la guida di Ornella d’Agostino il festival si svilupperà attraverso tre aree tematiche «spesso interconnesse, come un ecosistema vivente del pensare e produrre arte e cultura»: L’arte radice di vita e rituale di trasformazione; Archiving body- l’eredità della memoria; rigenerazione ambientale e urbana. Un cartellone all’insegna della multiculturalità e delle collaborazioni trasversali che ha il prossimo appuntamento oggi (29 novembre) alle 19 alla Manifattura (replica l'11 dicembre alle 20 al Toff), con il progetto di danza multidisciplinare, avviato nel 2008, “Paesaggi interrotti”, una metafora del lavoro di scavo tra memoria e immaginario, con la regia di Ornella d’Agostino in collaborazione con il paesaggista Luigi Usai, e con gli artisti dell’Accademia del tempo. «Approfittiamo del momento di fine anno per fare il punto – spiega D’Agostino - sarà anche un momento di riflessione sulla creazione di un Osservatorio attivo e permanente dello spettacolo dal vivo, in collaborazione con l’Università di Cagliari. Il 1° dicembre alla Manifattura, invece, si parlerà di accessibilità per gli artisti con disabilità con Alessandro Garzella , uno dei massimi esponenti del teatro di impegno artistico e civile in Italia, con il suo progetto “Lucignolo”».

Radice di vita

Sabato 2 dicembre alle 9 all’Università di Cagliari (polo Sa Duchessa) l’appuntamento è con “L’arte radice di vita e rituale di trasformazione” e la docente di Teatro Roberta Ferraresi, per un seminario di scambio di pratiche e scritture poetiche per la coesione sociale e per il riscatto dalla marginalità. Il 3 dicembre nella Stazione di transito (il quartier generale di Carovana, in via Dante 60) sarà presentato “Film for mother festival”, un interessante progetto dedicato a film sulle storie di madri, ideato dalle registe cinesi Ang Gao e Mengqi Zang. Nel pomeriggio presentazione del libro “SardegnaMadre” di Patricia Bouucill. Sarà nel solco della conservazione della memoria anche la giornata di domenica 10 dicembre quando alle 12 nella Stazione di transito si parlerà di “Archiving and creating in the folk memory project”, dei cinesi Wu Wenguang, e Mengqi Zang, che negli scorsi anni hanno raccolto in documentari la memoria della grande carestia che ha colpito la Cina tra il 1959 e il 1961. Ancora, il 12 dicembre nello Spazio T Off alle 18 il progetto “Luce e vibrazioni. Visioni del reale”, a cura di Toni Cots e Alessandro Quaranta. La ricerca si concentra sulla conflittualità esistente nell’interpretazione della realtà, oltre che in una critica della modernità. Alle 20 segue lo spettacolo di danza multidisciplinare “Poetiche d’archivio. Tra passi e sassi e Paesaggi Interrotti. Concept e regia Ornella D’Agostino / Musica Luca Nulchis. (ca. ma.)

