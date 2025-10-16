Con Bookolica da oggi a Scano Montiferro 

Tutto pronto a Scano di Montiferro per l’ottava edizione di Bookolica in programma da stasera a domenica. Vediamo il programma dei primi due giorni: si parte alle 19 un appuntamento che indaga il cuore nero del mondo del calcio: moderati da Alessandro Sanna, autore di “Que viva el fútbol”, intervengono Valerio Moggia del blog di calcio, politica e società Pallonate in Faccia, e Fabio Ornano, giornalista.

Calendario

Alle 21.30 l’altra faccia della medaglia, Paolo Faragò, ex giocatore del Cagliari oggi apprezzato vignaiolo, incontra Nicola Muscas autore per Mondadori di “Un amore di contrabbando”. Alle 22,30 si volta pagina con “Te lo meriti Alberto Sordi”, un viaggio in quattro inchieste a cura del direttore di Indip Pablo Sole. Alle 23 appuntamento con LanD ExcapE ExpansE, un progetto performativo collettivo che intreccia musica elettronica sperimentale, paesaggi sonori e videoarte con Gavino Ganau e Giovanni Dibeltulu, il contributo visivo di Tore Addis e la partecipazione sonora di Italowsky. Domani alle 11.30 con un panel dedicato alla lingua sarda: “Li làcani nostri” con Mari Mameda, divulgatrice e content creator in lingua sarda, Riccardo Pisu, presidente dell’Assemblea Natzionale Sarda, Antonio Flore e Antioco Milia, rispettivamente sindaco e assessore alla Cultura di Scano. Alle 18,30 la musica live con Stefano Pilia. Alle 19 va in scena “Rivolta perpetua”, una performance ibrida tra teatro, poesia e filosofia politica di e con Jonny Costantino, Sara Giannelli e Fulvio Accogli, con Alessandro Trabace al violino. Alle 21 un incontro “Lo sviluppo diseguale” con Massimo Carta, docente di urbanistica all’Università di Firenze, Irene Frau autrice e copywriter per Il Tascabile – Treccani, e Walter Falgio presidente Issasco. Si prosegue con “Nel nome del progresso”, per affrontare criticamente le dinamiche della transizione ecologica in Sardegna: una conversazione guidata dal giornalista Piero Loi con Mauro Bonaiuti, economista e docente all’Università di Torino, Ilenia Ruggiu, ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università di Cagliari, Martina Loi, geografa urbana e ricercatrice, e Flore. Alle 23.30 chiusura in musica con Angelo Sicurella che si presenta in trio accompagnato da Roberto Costa ai sintetizzatori e alla chitarra elettrica, e Giorgio Bovì alla batteria e al rum pad.

RIPRODUZIONE RISERVATA