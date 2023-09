Con Bookolica ’23 a Tempio arrivano le storie e la poesia 

Prende il via oggi a Tempio Pausania la VI edizione di Bookolica - il festival dei lettori creativi organizzato da Bottega NoMade per la direzione artistica di Fulvio Accogli.

Alle 19, a Mantelli, verrà inaugurato il murale di Mala (Elena Muresu) “Il paese dei balocchi” con la collaborazione dell’artista Antonio Asara. Domani, in piazza del Carmine, alle 18.30, Giuseppe Pulina presenta il romanzo “Giacomo Giacomo” (maxottantotto edizioni) a seguire l’intermezzo Eq-Indie, reading musicale di Bottega NoMade. Spazio al giornalista Carlo Pizzigoni nel suo panel “Evviva il Fùtbol” con Alessandro Sanna e Yvonne Alessandro. Alle 21,30 focus sul giornalismo d’inchiesta dal titolo “Le bugie al potere” con Diego Gandolfo, Pablo Sole, Cecilia Anesi e Nello Trocchia. Chiusura in musica alle 23 con Sbarco. Uno sguardo anche al programma di sabato mattina: alle 11 in piazza d’Italia con l’esordio di Roberta Tuveri con “Benvenut* entro la mia testa”, letture di Bottega NoMade. Alle 12 l’algerina Lamis Saidi con il suo “Come un nano che avanza lentamente dentro la leggenda” in conversazione con Valentina Balata. (red. cult)

