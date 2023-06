Con bitti e cabras la festa è sarda 

Dopo i podi sono arrivati anche i titoli per la Sardegna ai campionati italiani assoluti di specialità (strappo e slancio) conclusi ieri a Roma.

Nei 102 chilogrammi, Marco Bitti (Pesistica Nuorese) ha letteralmente dominato conquistando un doppio successo, sempre davanti a Valerio Folgiarini (Carpe Ferrum). Nello strappo, si è imposto con un’alzata di 142 kg, ben 9 in più del rivale diretto e addirittura 20 in più del terzo, Francesco Fontana (Elite Fitness Pompei). Altrettanto netta l’affermazione nello slancio: Bitti ha sollevato 165 chili, Forgiarini 155 e Michele Piazza (Arena) 150. Bitti era accreditato della miglior prestazione e non ha tradito il pronostico: «Sono contento, gara pulita, fatta bene», ha detto al sito della Fipe. «Sentivo i carichi leggeri, gestibili. L’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto ma so che si può fare di più, chissà magari agli assoluti tenterò un 180 di slancio», ha promesso l’allievo di Filippo Soma.

Nella categoria 109 km, doppietta tricolore anche per il 23enne Vittorio Cabras (Pesistica Olimpica Sennorese) con 130 kg sollevati di strappo e 160 di slancio: «Non è andata come speravo ma il titolo italiano è bello. Però vorrei puntare più in alto, a fare gare più importanti», le sue parole. «Avrei voluto ripetere il risultato della qualificazione; non ha aiutato né il viaggio, né il caldo», il suo rammarico al termine della gara di Roma. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA