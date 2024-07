Con Biles brillano le Fate 

PARIGI. Star sugli spalti, stelle e paillettes sul body. E un'ovazione per il ritorno ai Giochi di Simone Biles: la regina della ginnastica ha infiammato la Bercy Arena gremita per tifare l'americana che dopo l'edizione-choc di Tokyo nella quale rinunciò alle gare per via dei continui “twistes”, vertigini legati a un profondo stato d'ansia, nella Ville Lumiere ha incantato subito, trascinando la squadra Usa in finale, e naturalmente da superfavorita per l'oro. Subito dietro le Fate azzurre, qualificate per le rotazioni che domani assegnano le medaglie. Pensava di passare inosservata la 27enne dell'Ohio quando è entrata nell'impianto indossando una felpa nera: ma lo stadio si è subito alzato in piedi per acclamare la piccola grande atleta, stella dello squadrone Usa. E nel pubblico diverse star di Hollywood, come Tom Cruise, ma anche le cantanti Lady Gaga - già protagonista della cerimonia inaugurale lungo Senna - Ariana Grande, la regista del film cult Barbie, Greta Gerwig, l'attrice Jessica Chastaine e anche il rapper, attore e produttore discografico Snoop Dogg, già tedoforo a Parigi.

La classifica

Le americane, trascinate da Biles, che ha pure accusato un dolore al polpaccio(ma in finale ci sarà) chiudono la routine che le spinge in finale da favorite all'oro: 172,296 punti, davanti alle azzurre, orgogliose seconde con 166,861: la squadra con la 17enne Manila Esposito, la più giovane dell'Italia Team, guidata da Enrico Casella, si è piazzata davanti a Cina e Gran Bretagna. «Aver gareggiato con gli Usa al fianco un privilegio», ha detto Giorgia Villa. «Biles fantastica. Tom Cruise? Ci siamo accorte che c'erano ospiti speciali in tribuna. Se penso che io andavo a vedere i suoi film al cinema e lui ha guardato me mi sembra una missione impossibile». Domani parte la caccia alla medaglia, ma prima ci sono Nicola Bartolini (che si esibirà al volteggio, alle parallele pari e al corpo libero) gli azzurri della squadra maschile che dalle 17.30, nella prima, storica finale, tenteranno di confermare e magari migliorare il sesto posto della qualifica.

