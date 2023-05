Con Biennale Barbagia cultura in rete 

Si terrà a Orani venerdì 26 maggio, alle 17, il battesimo delle attività di Biennale Barbagia, la rete degli operatori culturali che unisce più di 30 tra enti pubblici, imprese e associazioni culturali e che mira a rafforzare la cooperazione fra gli operatori culturali del territorio per la progettazione, organizzazione e gestione di servizi in rete ed eventi. Esito del progetto guidato dalla Fondazione Nivola e finanziato dal Gal Barbagia con il secondo bando dell'intervento “Costruire la rete degli operatori per gestire i sevizi culturali con l'utilizzo di nuove tecnologie ”, riunisce Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana. Il territorio del Gal Barbagia è ricco di attrattori culturali e di tradizioni viventi - afferma Paolo Puddu, presidente del Gal Barbagia e imprenditore del settore agroalimentare - un patrimonio che può essere valorizzato emesso a sistema attraverso questa rete capace di condividere strumenti gestionali e promozionali».

