Con Ballus (a Uta) il folk parla le lingue del mondo  

Le culture, danze e tradizioni del mondo, si incontrano a Uta con la manifestazione folkloristica Ballus. Per cinque giorni il paese ospita la ventunesima edizione dell’evento dedicato alle danze tradizionali di tutto il mondo. Il debutto si è svolto ieri mattina al parco S’Olivariu, dove i ballerini provenienti da Stati Uniti, Malesia, Uruguay, Italia e chiaramente Sardegna, hanno entusiasmato e coinvolto i numerosi spettatori presenti.

Ballus riprende oggi, alle 19, nella chiesa di Santa Maria, con la celebrazione della messa per la pace tra i popoli. Domani, alle 21.30, in piazza Santa Maria, si terrà la serata inaugurale con il gruppo Pro Loco Uta, i piemontesi Danzatori di Bram, i ballerini della Loughgiel School of Irish Dance di Belfast, Wici Song And Dance Theater di Chicago, infine i rappresentanti della Malesia Melaka Heritage Institute. Il 4 agosto, alle 21.30, è il turno di “Pichiàdas, suoni e voci del ballo popolare nel mondo”, con la partecipazione dei musicisti della Sardegna: Massimo Carnevale, Ignazio Cadeddu, Gianluca Fadda, Silvano Fadda, Roberto Tangianu, Carlo Crisponi, Peppino Bande e Tenore Sant’Efisio. Dal Piemonte Efisio Ecca, Laura Bagnis, Silvia Ghironda. Gli irlandesi Donald Close, Hugh Mulholland, Ronan Close, Iarla McMahon, Fearghal Close. Il 5, giornata conclusiva, si svolgerà la Gran parata del folklore. Il via alle 18,45 con i tamburini e trombettieri di Oristano, seguiranno i gruppi provenienti da Stati Uniti, Malesia, Irlanda e Uruguay e Piemonte. Si aggiungono i gruppi di Uta e Monserrato, e le maschere tradizionali di Teulada, Sestu, Siurgus Donigala e Mamoiada. Prosegue, alle 21,30, il Gala internazionale del folklore. Entusiasta il sindaco Giacomo Porcu, che sottolinea l'importanza di preservare le tradizioni locali: «Eventi come questo ci consentono di connetterci con altri Paesi, con le nostre radici e di tramandare la nostra cultura alle generazioni future. La promozione della cultura e delle tradizioni locali del paese è essenziale per favorire lo sviluppo e la crescita economica dell'intero territorio«. Conclude l’assessore alla Cultura Andrea Onali: «Queste iniziative hanno il potere di raccontare la storia del mondo e del nostro territorio, delle persone che lo abitano e che l'hanno abitato nel corso dei secoli».

