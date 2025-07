Con “Arte sui muri” si inaugura il Leu 

Mercoledì alle 17 alla Mem inaugura il nuovo Laboratorio di ecologia urbana (Leu) “Enrico Corti”, uno spazio pubblico di confronto, ricerca e immaginazione, che mette in relazione istituzioni, cittadine e cittadini, esperte ed esperti e si propone come un “punto di riferimento aperto alle differenze e alle divergenze, per affrontare congiuntamente le sfide urbane e climatiche del nostro tempo”.

Nell’occasione sarà presentato il libro “Arte sui muri per salvare il pianeta”, della geografa Stefania Benetti. L’evento vedrà la partecipazione dell’autrice, accompagnata dalla geografa sarda Alice Salimbeni, in un dialogo aperto al pubblico che intende stimolare riflessioni e discussioni sul ruolo dell’arte urbana e dell’immaginazione collettiva nella lotta alle crisi ambientali.

«Portare la street art ecologista all’interno di uno spazio civico come la Mem significa riconoscere il valore politico dell’immaginazione», ha detto l’assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale Matteo Lecis Cocco Ortu. «I muri delle città raccontano le paure, le speranze e le lotte di una generazione che vuole vivere in un mondo giusto. Il Laboratorio “Enrico Corti” vuole essere un luogo in cui queste voci trovino spazio, si confrontino e possano contribuire a costruire un futuro sostenibile».

Il volume di Stefania Benetti analizza la recente ondata di street art ecologista che sta trasformando le pareti delle città italiane in vere e proprie piattaforme di immaginazione collettiva e denuncia ambientale. Murales e graffiti si popolano di immagini di balene, orsi, alberi, mari, fiori e simboli della crisi climatica, diventando strumenti visivi potenti per interpretare e denunciare i conflitti ambientali, sociali e culturali.

