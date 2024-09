Con Arta Arnicane questa sera a Palazzo Siotto 

Nuovo appuntamento stasera a Cagliari con l’associazione culturale Ponticello con il quarto concerto della rassegna Musica tre le righe. Alle 20.30 a Palazzo Siotto, in via dei Genovesi 114, è la volta del recital di pianoforte di Arta Arnicane, la pianista lettone che porterà le musiche di Liszt, Granados, Prokof ’ev e Medins.

Arta Arnicane, che ha cominciato a suonare il pianoforte all’età di quattro anni, ha studiato al Royal Conservatoire of Scotland, alla Latvian Academy of Music e alla Zurich University of the Arts, e ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il Vianna da Motta nel 2001, il Premio Iturbi nel 2010 e il Prague Spring nel 2011. Oltre alla sua carriera da solista, che l’ha portata a suonare in tutto il mondo, dal Rudolfinum a Praga al Teatro Colon a Buenos Aires, insegna al Zurich Music Conservatoire.

L’ultima volta che ha suonato a Cagliari è stata nel 2016, al Teatro Civico di Castello.

Il penultimo appuntamento della rassegna è previsto per martedì 15 ottobre con Filippo Tenisci che porterà le musiche di Haydn, Beethoven, R. Wagner/F. Liszt.

Come ogni anno, la stagione si concluderà col concerto del vincitore del Premio Giangrandi Eggmann, che si terrà domenica 1 dicembre alle 20.30.

