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14 aprile 2026 alle 00:10

Con “Angelina” Offeddu giovedì a Cagliari 

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Esce domani, per Bompiani, nella collana Narratori italiani, “Angelina” (pagina 304, euro 20) il nuovo romanzo di Ciriaco Offeddu, manager di multinazionali in Italia e all’estero, advisor finanziario e imprenditore. Originario di Nuoro, classe 1948, l’autore propone una narrazione polifonica che esplora i temi dell’identità e della memoria che sarà presentata a Cagliari, giovedì, alle 17.30, alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta.

Offeddu (editorialista de L’Unione Sarda) presenterà il libro accompagnato da Ada Lai. “Angelina” è un romanzo a due voci che affonda le radici in una violenza subita e rimossa nel dopoguerra, un evento traumatico destinato a segnare nel profondo più di una vita: da quel nodo irrisolto si dipanano le esistenze parallele di Assunta, madre bambina che prova a mettere distanza tra sé e il passato salvo poi essere richiamata alle proprie origini, e di sua figlia Angelina, cresciuta lontano, con un vuoto ostinato e doloroso che attraversa tutta la sua esistenza e la spinge, invano, alla ricerca di una risposta.

Il romanzo arriva dopo il successo nel 2025 di “Istella mea”, edito da Giunti.

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