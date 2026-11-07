Con Andrea Sechi lo sport del weekend 

Appuntamento alle 21 con “Tg Videolina Sport”, il programma della redazione che riassume gli avvenimenti sportivi più importanti del fine settimana. Focus, soprattutto, su Cagliari-Frosinone. Oltre al servizio di Alberto Masu, le dichiarazioni del “dopo partita”, in particolare quelle del tecnico rossoblu', Fabio Pisacane. Ma ci sarà spazio anche per le gare di Torres e Dinamo, e il big match della serie D tra Monastir e Sarnese. La trasmissione sarà condotta da Andrea Sechi, con la regia di Stefano Perra