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08 novembre 2026 alle 00:20

Con Andrea Sechi lo sport del weekend 

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Appuntamento alle 21 con “Tg Videolina Sport”, il programma della redazione che riassume gli avvenimenti sportivi più importanti del fine settimana. Focus, soprattutto, su Cagliari-Frosinone. Oltre al servizio di Alberto Masu, le dichiarazioni del “dopo partita”, in particolare quelle del tecnico rossoblu', Fabio Pisacane. Ma ci sarà spazio anche per le gare di Torres e Dinamo, e il big match della serie D tra Monastir e Sarnese. La trasmissione sarà condotta da Andrea Sechi, con la regia di Stefano Perra

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