Con Andrea Matta tutti a “CasaCUS” 

Ecco la puntata numero 26 di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. Ospiti in studio: Luisa Giua Marassi e Giuseppe Solla per presentare il progetto triathlon; Pasquetta Basciu, responsabile della BiblioCUS per per fare il punto sulla biblioteca dello sport a “Sa Duchessa”. Insieme a lei, il giornalista de L'Unione Sarda Carlo Alberto Melis. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari. Conduce Andrea Matta.