Con Andrea Matta tutti a “CasaCUS” 

Oggi alle 15 andrà in onda la terza puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. Tra gli ospiti in studio il tecnico Emiliano Garau e i giovani hockeisti Giordano Mura e Agata Atzeni ci racconteranno la vittoria del Trofeo CONI; Francesca Cabras, canoista del circolo kayak Sardegna Le Saline di Cagliari, ci racconterà delle due medaglie d'argento vinte ai CNU Canoa e Canottaggio. Conduce Andrea Matta.