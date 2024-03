Con Andrea Matta tutti a “Casa CUS” 

Oggi alle 14.30 andrà in onda l’ottava puntata di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, sui social del CUS Cagliari e L'Unione Sarda e in differita sul Canale 99 del digitale terrestre. Ospiti in studio: i calciatori Claudio Fiori e Riccardo Baldussi per parlare dalla stagione della prima squadra nel campionato di Promozione; la direttrice del CLA Olga Denti e il prorettore alla Didattica e all'Università Diffusa dell'Università degli Studi di Cagliari Ignazio Putzu.