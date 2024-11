Con Andrea Matta a “CasaCUS Cagliari” 

Oggi alle 15 andrà in onda la sesta puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In collegamento: Francesco Repice, voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, per raccontare come sta cambiando il racconto sportivo in Italia. In studio: Margherita Zanardi, per presentare il corso di yoga che inizierà nei prossimi giorni a Sa Duchessa. Durante il programma, le immagini dai campi e le voci dei protagonisti del fine settimana sportivo.