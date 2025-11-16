Con Andrea Matta a “CasaCus Cagliari” 

Oggi alle 15 andrà in onda l'ottava puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: il tecnico Francesco Podda, il direttore del Centro Sportivo “Molentargius-Saline”. Con Francesco Meloni e Piero Gessa, responsabili Scuola Vela Windsurfing Club Cagliari, parleremo dei progetti nati in sinergia con “Estate al CUS Cagliari”. Durante il programma, la terza puntata del nuovo format con Sara Paschina, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari.