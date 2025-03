Con Andrea Matta a “CasaCUS Cagliari” 

Oggi alle 15 andrà in onda la venticinquesima puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: le ginnaste Gaia Lai e Manuela Cao ci racconteranno le prime gare del settore; con lo psicologo dello sport, Riccardo Pazzona, parlaremo della preparazione in vista delle ultime gare della stagione. Durante il programma, le immagini dai campi e le voci dei protagonisti del fine settimana sportivo a Sa Duchessa.