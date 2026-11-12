Nella terza puntata di “Bistimenta” prosegue la visita alla mostra “Gli ori della devozione nella Collezione Luigi Cocco” alla Cittadella dei Musei di Cagliari: un autentico intreccio tra fede, arte e tradizione tra oggetti devozionali ma anche ornamenti dell’abbigliamento tradizionale. E ancora: con Franca Rosa Contu analizzeremo il saggio “Il guardaroba di Grazia” e Tonino Spanu illustrerà l’insieme vestimentario da vedova dorgalese.

“Bistimenta” è un programma scritto e condotto da Ambra Pintore con la regia di Massimo Sulis.