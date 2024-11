Con Ambra e soci al Teatro Massimo 

“Rimas, sonus e cantzonis” è la rassegna stabile che mette al centro la poesia sarda in scena in tutte le sue varianti, in un continuo dialogo tra presente e passato fatto di musica, incontri, presentazioni di libri e mostre. Un autentico viaggio immersivo nella più antica forma di espressione vocale sarda, in compagnia dei protagonisti e delle protagoniste più interessanti e originali dell’Isola. Oggi al Teatro Massimo di Cagliari la seconda giornata ideata dall’associazione S’Ardmusic con la regia di Ambra Pintore. Il programma: alle 18.30 l’apertura della mostra degli abiti tradizionali di Sinnai della collezione privata di Gigi Frigau; alle 19 la presentazione del libro “Camineras de Sonus” di Roberto Milleddu con il setdei Cuncordia a launeddas; alle 20.30 la messinscena di “Fortunate Possibilità” (S’Ardmusic/Abbà Edizioni 2024) il nuovo lavoro di Andrea Andrillo, un’opera realizzata in forma di disco-libro assieme alla poetessa Alessandra Fanti.