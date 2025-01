«Con alte dosi di nitrito di sodio si muore lentamente e senza soffrire a causa della carenza di ossigeno» 

Potrebbe essere stata una morte lenta ma inconsapevole, quella di Luigi Gulisano e Marisa Dessì. Ma è fortissima la probabilità che i due anziani si sarebbero potuti salvare: «Se i soccorsi fossero stati chiamati immediatamente, con un lavaggio gastrico rapido la sostanza sarebbe potuta essere eliminata dall’organismo senza alcuna conseguenza».

Ne è convinto Gian Luigi Gessa, il numero uno della Farmacologia sarda, che dall’alto della sua esperienza supportata da una sfilza di riconoscimenti prestigiosi e di richiamo internazionale, ha un’idea piuttosto chiara sull’ipotesi che a uccidere i due coniugi cagliaritani sia stato un avvelenamento da nitrito di sodio, somministrato - secondo quanto emerso sinora dalle indagini - dal figlio Claudio, attualmente in carcere con l’accusa di duplice omicidio.

Come agisce il nitrito

«Non entro nel merito della vicenda, che conosco soltanto superficialmente, ciò che posso dire è si tratta di una sostanza insapore e incolore, impossibile accorgersi della sua presenza, soprattutto se viene mescolata ad altri alimenti». Così come, stando all’ipotesi formulata dal medico legale Roberto Demontis e dal tossicologo Giampiero Cortis, avrebbe fatto il quarantaquattrenne che sino a pochi giorni prima di finire in galera chiedeva preghiere per i genitori nella sua pagina Facebook.

Come si procura

Da uomo di scienza, Gessa si tiene alla larga da giudizi e supposizioni: «Sicuramente non è difficile entrare in possesso del nitrito di sodio, largamente utilizzato come conservante alimentare, principalmente per quanto riguarda gli insaccati e i pesci. Nonostante non sia privo di tossicità anche nelle dosi consentite, tanto che in Svizzera il suo utilizzo è stato recentemente proibito», spiega. «La pericolosità è comunque data dalla quantità, sopra la soglia dello 0,1 milligrammi per chilo aumenta esponenzialmente l’insorgenza di problematiche fisiche, superati i 22 milligrammi, sempre in relazione al peso, si parla di dose letale».

Perché si muore

«Nel caso specifico non ho informazioni in merito, ma in generale gli effetti sull’organismo sono l’anossia, ossia viene bloccato il trasporto dell’ossigeno da parte dei globuli rossi sino a quando non si arriva lentamente alla morte». Impossibile, almeno per ora, sapere se il doppio decesso risalga al 4 dicembre, o al 5, quando lo stesso Claudio avrebbe chiamato il personale del 118, sopraggiunto nell’abitazione del Quartiere del Sole troppo tardi per evitare la tragedia. Impossibile anche sapere se Luigi e Marisa si siano resi conto che qualcosa non andava e abbiano accusato qualcuno dei probabili sintomi dovuti all’ingestione del nitrito di sodio, forse con la colazione: «Sono frequenti nausea, vertigini, svenimento, ma anche in questo caso dipende dalla quantità di sostanza che è stata loro somministrata», sottolinea Gessa. «Ciò che è sicuro è che si è trattato di una morte progressiva, dovuta alla graduale assenza di ossigeno, senza sofferenza né la consapevolezza da parte dei due coniugi della gravità di ciò che stesse capitando». Forse un piccolo un sollievo per chi da un mese cerca risposte e piange la coppia che aveva programmato anche i festeggiamenti per Capodanno a Orosei.

RIPRODUZIONE RISERVATA