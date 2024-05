Con Alessandra Zedda anche Psd’Az e Chessa nella corsa per Cagliari 

Adesso tutte le carte sono sul tavolo. A una settimana dalla dalla scadenza della presentazione delle liste, il carro è ufficialmente pieno. La coalizione di centrodestra che sostiene Alessandra Zedda alla guida di Cagliari si «allunga» ad Azione, al Psd’Az e al polo civico messo in piedi dal “dissidente” sardista Gianni Chessa (Sardegna Popolare per Cagliari) che sembrava fosse in bilico nelle scorse settimane tra Zedda (Alessandra) e Zedda (Massimo). «Non potevo andare a sinistra», giura lui. «Il mio sostegno dentro il centrodestra non era in discussione», aggiunge, «Alessandra è la persona giusta per ammodernare Cagliari», gli fa eco Sebastiano Tola, segretario provinciale di Azione. «Siamo una coalizione lunga e forte. Questo era il primo obiettivo: avanti uniti in modo condiviso per la crescita e il futuro di Cagliari», dice Alessandra Zedda

La squadra che sostiene Alessandra Zedda può contare così su undici liste: Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia, Lega-Pli-Anima di Sardegna, Alleanza Sardegna, Sardegna al centro 20Venti, Movimento civico, Riformatori, Azione, Sardegna Popolare per Cagliari e Psd’Az. «Convintamente sosteniamo Alessandra Zedda», dice il sardista Maurizio Porcelli. «È importante, però, che ci sia un programma molto più incisivo e concreto di quello della precedente amministrazione», aggiunge.

Definito l’aspetto politico della coalizione, la corsa per Palazzo Bacaredda si gioca sui contenuti, il programmi, le idee per la città: sicurezza, viabilità, sviluppo della città del mare, ma anche parcheggi, decoro urbano, integrazione delle periferie. Questi i temi chiave. «Mai più periferie», dice la candidata sindaco, «vogliamo una Cagliari che possa parlare la stessa lingua in tutti i quartieri». La linea tracciata è verso una continuità con l’amministrazione uscente, anche se su alcuni temi centrali per i cagliaritani è pronto un cambio di rotta. Per esempio: sulla raccolta differenziata e sul decoro urbano «vogliamo una città pulita, non solo attraverso la differenziata, rispettando residenti e ristoratori. E vogliamo una città viva, ma senza la malamovida. Una Cagliari che vogliamo riaprire ai cagliaritani ma anche a tutti coloro che decidono di vivere in questa città». Sui cantieri, invece, «interverremo sui progetti che riterremo opportuno modificare», si limita a dire. «Noi puntiamo a risolvere i problemi di ogni giorno. Con più umanità e meno sanzioni. Una città non vivibile è una sanzione, una pena per i nostri cittadini», aggiunge. E se «il turismo deve essere la nostra guida, dobbiamo anche guardare alle attività produttive che sono anima di questa città».

A chi le domanda quali debbano essere la priorità per il prossimo sindaco di Cagliari, Alessandra Zedda risponde senza indugio: viabilità e parcheggi. «Ci muoveremo in fretta. La priorità è riaprire i 1200 parcheggi in struttura già realizzati».

La sfida è lanciata e l’esito del voto delle regionali dello scorso febbraio che a Cagliari ha bocciato l’amministrazione uscente non preoccupa più di tanto. «Le liste, però, sono andate bene. Ma quel voto ha detto che c'è stato un malcontento, di questo faremo tesoro».

