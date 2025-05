Con Alberto Merler  mercoledì a Nuoro 

Mercoledì, prossimo, 7 maggio, alle 17, a Nuoro alla Libreria Novecento, in via Manzoni, sarà presentato l'ultimo libro di Alberto Merler “Imperfetta conoscenza” (Edizioni Ave); dialogherà con l'autore la scrittrice Bastiana Madau.

Alberto Merler è stato professore ordinario di Sociologia nella Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Sassari, presidente del Corso di laurea in Servizio sociale a indirizzo europeo e coordinatore del Laboratorio Foist per le politiche sociali e i processi formativi.

L’incontro è promosso dalla Cooperativa sociale Scenari Verdi e dalla Libreria Novecento. Imperfetta conoscenza concorre a completare una trilogia di riflessioni personali iniziate con i precedenti due volumetti intitolati il primo Oltre la solitudine. Proseguire nel cammino dell'esistenza, uscito nel 2021, che indaga la solitudine subìta per gli eventi della vita, e Parole in opera, che insieme a questa terza pubblicazione si interroga sulla ricerca della strada per riuscire a superare il dolore e la solitudine, oltrepassando una voragine apparentemente insuperabile con la voglia di ristabilire relazioni e riaffermare valori positivi.

