Festival Éntula.
14 ottobre 2025 alle 00:07

Con “Acqua sporca”  Uyangoda arriva a Cagliari e Sassari 

Dopo i saggi “L’unica persona nera nella stanza” e “Corpi che contano” (entrambi pubblicati da 66thand2nd), Nadeesha Uyangoda esordisce in narrativa con “Acqua sporca” (Einaudi), un romanzo che affronta questioni di grande rilevanza sociale quali, tra gli altri, povertà, guerra, immigrazione, identità e senso di appartenenza. Uyangoda presenterà l’opera oggi alla Fondazione Siotto di Cagliari con Mamadou Mbengue e giovedì al Padiglione Tavolara di Sassari con Gemma Maurizi. Entrambi gli appuntamenti si terranno alle 19.

Nata in Sri Lanka, Nadeesha Uyangoda vive in Brianza da quando aveva sei anni. Attivista per i diritti umani e podcaster, il cui lavoro si concentra su migrazione e identità, è conduttrice del podcast “Sulla razza”.

Il libro racconta la storia che Neela, dopo trent’anni trascorsi in Italia, ha deciso di tornare in Sri Lanka. Come l’attrazione gravitazionale della Luna, questa scelta genera maree che si ritirano dalle coste della sua famiglia, scoprendo ansie radicate nelle menti e spiriti ancestrali imprigionati nei corpi. Sull’isola, sua sorella Himali cresce una figlia sul modello di un ideale politico, con un marito fantasma, ex militante comunista immigrato senza documenti in Europa.

