«Con Abbanoa le bollette sono più salate» 

Secondo le stime di Abbanoa, a partire da aprile i capoterresi hanno speso in media tra i 35 e i 40 euro al mese, ma per alcuni cittadini, che dovranno pagare cifre ben più alte rispetto alla gestione comunale del servizio idrico, i conti proprio non tornano. Arrivano le prime bollette di Abbanoa e l’avvento del gestore unico ha già fatto sollevare le prime proteste.

Le motivazioni

Per comprendere come mai alcuni residenti abbiano ricevuto fatture ben più salate rispetto alla precedente gestione senza che i consumi siano aumentati, il Comune è pronta a organizzare un’assemblea pubblica. «Ci abbiamo sempre messo la faccia e non ci sottrarremo al confronto con i cittadini neppure questa volta - dice il sindaco Beniamino Garau - nonostante il passaggio ad Abbanoa sia stato per noi obbligato, vogliamo comprendere perché, in alcuni casi, le bollette non sono in linea con quelle della gestione del servizio ad opera del Comune. Ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, emblematico il caso di un contribuente che, a parità di consumi, in passato pagava 300 euro all’anno mentre ora, per nove mesi si è visto recapitare una bolletta da oltre 400 euro. Organizzeremo a breve un incontro con i responsabili dell’Ufficio tecnologico e di quello ai tributi e un dirigente di Abbanoa per chiarire tutti i dubbi dei cittadini». Il sindaco, inoltre, invita i cittadini a tenere sempre sotto controllo i propri consumi: «Il contatore va sempre tenuto d’occhio, se i consumi fatturati possono sembrare anomali è bene farlo presente. Anche se la gestione del servizio idrico non è più comunale, i nostri uffici sono sempre a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento«.

Il gestore

Da Abbanoa spiegano come i consumi registrati a Capoterra a partire da aprile non si discostino da quelli degli altri Comuni: «La data di decorrenza dei consumi è aprile 2023 per il 98 per cento delle bollette emesse. Per il restante 2 per cento la competenza inizia con data successiva a quella del passaggio in quanto si tratta di utenze nate successivamente. Le letture che hanno generato le bollette sono dei primi di dicembre: in media le utenze domestiche, residenti e seconde case affrontano un costo mensile tra i 35 e i 40 euro: in pratica quanto un caffè al giorno. Si tratta della stragrande maggioranza delle utenze: 568. La media mensile delle attività produttive (217 utenze) è di 120 euro. Mentre le utenze pubbliche (111) hanno una spensa mensile di 335 euro». Previsti i vantaggi presenti nella Carta dei servizi Abbanoa: «Nei casi in cui i clienti non riescano a sostenere i pagamenti indicati nelle fatture, può essere richiesta un’ulteriore rateizzazione sull’importo dovuto. Per le famiglie con certificazione Isee che attesti un reddito non superiore a 30 mila euro, per esempio, sono previste dilazioni fino a 60 rate (5 anni)».

