Con Abaco tutti a teatro a Villaspeciosa 

Un cartellone che abbraccia linguaggi e stili diversi, facendo perno su grandi autori di ieri e di oggi, su giovani talenti e drammaturgie contemporanee, sui valori dell’identità, dei segni e della tradizione sarda, senza trascurare una declinazione umoristica, ironica e comica. La “Stagione autunnale 2023” organizzata da Abaco Teatro per il palco del Teatro comunale Maria Carta di Villaspeciosa segnerà le domeniche dal 19 novembre al 17 dicembre.

In scena

Il prossimo appuntamento (il 19) è per le 19.30 con la compagnia Fueddu e Gestu che presenta “Nais” (Rami), testi, scrittura scenica, maschere e regia di Giampietro Orrù con Maura Grussu e Nanni Melis, musiche di e con Manuela Orrù. Uno spettacolo che mette in scena la narrativa popolare del territorio, proponendo in chiave giocosa alcuni dei personaggi più significativi delle leggende e miti isolani. L’azione scenica essenziale, vicina al pubblico dei più piccoli, è moderna e divertente e con l’utilizzo insieme del sardo e dell’italiano, uno dei modi più efficaci per avvicinare con suggestione e fascino i bambini al mondo della cultura e della lingua sarda. Dalle fiabe della Sardegna ai grandi nomi della letteratura, domenica 3 dicembre, sempre alle ore 19.30, Tragodia Teatro porta sul palco “Le corna sono come i tacchi, slanciano!!” liberamente tratto da “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli, scritto da Virginia Garau e Daniela Melis, con Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Caterina Peddis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis. La regia, i costumi e la scena sono di Virginia Garau. Due atti veloci e comicissimi dove “La Mandragola” è magistralmente adattata ai giorni nostri, per una potente satira sulla corruttibilità della società odierna. Domenica 17 dicembre, alle 19.30, chiude infine la “Stagione Autunnale di Teatro 2023” il debutto della nuovissima produzione di Abaco Teatro “Un Natale da favola”, testo e regia di Carla Orrù, con Angelo Trofa, Marta Proietti Orzella e Carla Orrù. Uno spettacolo nato per far riscoprire i veri valori della festività natalizia alternando momenti teneri e poetici a momenti comici per ridere e sognare grazie a un linguaggio diretto ed interattivo che rende i bambini protagonisti della storia.

