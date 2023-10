«Con 50 euro non si compra nulla Pesce, frutta e verdura? Un lusso» 

Gli arrabbiati più nostalgici tirano fuori il passaggio lira-euro («La catastrofe è iniziata da lì»), gli altri se la prendono in ordine con: Stato italiano, Putin, meteo impazzito e speculazioni miste. Se ne discute nei market cittadini e pure in piazza, dove gli effetti dell’inflazione galoppante gonfiano gli scontrini e alimentano le proteste diffuse dei consumatori, costretti a rivedere la lista della spesa e «a ritoccare la scala delle priorità». Sotto la voce superfluo finisce anche ciò che prima era più o meno normalità per tanti; anche l’abbigliamento.

Sconti e strategie

Ormai sembra ci vogliano doti matematiche e formule più o meno magiche per far quadrare i conti e tenere in equilibrio i bilanci familiari. Così si mettono in campo le strategie più disparate, tutte finalizzate al risparmio. «Prima con 50 euro riempivo il cartello, ora una busta», protesta Sandra Garau all’uscita di un ipermercato. Le operazioni di scarico spettano al marito, mentre l’economia di casa sembra compito suo. «Figlia mia, l’unico modo è aspettare le offerte e quando il prezzo è buono fare una piccola scorta», spiega. «Di fatto è diventato tutto troppo caro ovunque, e parlo di prodotti di uso comune, come la pasta, il latte, le patate. Pesce e sfiziosità sono come il regalo della domenica».

Nei corridoi interni c’è chi si fa largo con passo deciso tra gli scaffali, armato di volantino con l’elenco dei ribassi del momento. Che dati i tempi sono davvero occasioni imperdibili. «A prezzo pieno non compro più nulla se non strettamente necessario. Aspetto le offerte e a seconda degli sconti acquisto anche in diversi punti vendita», racconta Pietro Loi, mandato in missione dalla moglie con lista scritta a penna su un foglietto a quadretti.

Spesa a tappe

I consumatori minacciati dall’inflazione si muovono a tappe, spinti dal fiuto affinato per gli affari - che comunque non lo sono - e dettato dalla necessità. Così in un altro grande store c’è chi ha già messo in conto un’incursione nel vicinissimo discount, contagiato dalla stessa strategia del signor Pietro. «Non è più come un tempo, quando la differenza tra supermercati e discount era notevole», dice Paola Trudu addentrandosi nella storica e mai risolta diatriba tra sostenitori dell’uno o dell’altro. Che ora, a essere sinceri, non è che abbia neanche troppo senso. «Costa tanto ovunque si va, ma devo comunque ammettere che su alcuni prodotti di marchi sconosciuti qualche euro si riesce a metterlo da parte». Saper scegliere, è questo il segreto del momento. «Niente market di fiducia, ormai facciamo la spola in base ai prezzi», interviene Luca Vacca accompagnato dalla consorte. Una sorta di via Crucis invocando il laico miracolo. Che per chi è chiamato a fronteggiare un potere d’acquisto inclinato verso gli inferi sarebbe un banale risparmio.

Mezze porzioni

Se ne parla anche in piazza del Carmine, dove un gruppetto di loquaci giovanotti avanti con gli anni dividono acciacchi, panchina e preoccupazioni. «Il problema è che le pensioni sono sempre le stesse e il costo della vita continua ad aumentare», sentenzia Dario Frau, dall’alto della saggezza data dalle 78 primavere archiviate. Dice che «il colpevole è lo Stato che ruba ai poveri», assicurando che «non è un problema di destra o sinistra perché i politici mangiano tutti». Il vicino, Luciano Boi, che vanta un anticipo di tre anni, annuisce e tira in ballo Putin e il clima impazzito che inevitabilmente mette in difficoltà gli agricoltori. E alla fine si arriva sempre lì: «Anche frutta e verdura sono diventati quasi un bene di lusso. E il pesce? Ha visto a quanto è? Meglio che non parli».

Ma non si vive di solo cibo. Così, lasciata la piazza alle spalle, e mentre nelle rivendite alimentari capita anche che le porzioni si dimezzino - con gli importi finali ugualmente identici -, anche il settore abbigliamento avverte il colpo. E pure bello pesante. «È molto semplice: le scarpe che prima cambiavo ogni anno ora me le faccio durare per due. Stessa cosa per tutti gli altri capi», ammette candidamente Tiziana Boi, di passaggio in via Dante. Dove certo non aiutano i tanti locali vuoti a tirare su il morale già triste di partenza. «Ultimo acquisto? Un completo estivo preso ai saldi. Per quello invernale, di cui ho bisogno, aspetterò ugualmente i ribassi. Almeno il clima sembra essere dalla mia parte», una piccola ragione per sorridere, nonostante l’inflazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA