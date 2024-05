Comunità unite nel Pellegrinaggio alla tomba dei Martiri 

«Il pellegrinaggio alla tomba dei Martiri, il pontificale di lunedì nella basilica di San Gavino a Porto Torres e la Festa del voto a Sassari, sono tre eventi che vedono la chiesa diocesana e le comunità cristiane delle due città, presenti in appuntamenti che fanno parte delle tradizioni storiche della nostra chiesa, del vissuto del popolo e della gente». L’arcivescovo Gian Franco Saba ha voluto evidenziare l’importanza dei riti religiosi della Festha Manna per celebrare i Martiri Turritani, in programma nel fine settimana, e della Festa del Voto in onore della Beata Vergine delle Grazie, domenica 26 maggio a Sassari. Da qui, sabato alle 22, partirà il Pellegrinaggio notturno, un cammino di fede che avrà inizio dopo la solenne veglia di Pentecoste presieduta dall'arcivescovo nella cattedrale di San Nicola a Sassari (20.30). Il ritrovo in piazza Duomo per percorrere a piedi il tragitto lungo 19 chilometri verso la basilica di San Gavino, a Porto Torres, dove alle 3 del mattino sarà celebrata la Messa del Pellegrino. «In questi anni ho visto con piacere un crescendo più partecipativo e una presenza sempre più nutrita di ragazzi, famiglie e giovani coppie», ha sottolineato monsignor Saba davanti ai sindaci di Sassari e Porto Torres, Nanni Campus e Massimo Mulas. (m. p.)

