Comunità unita  contro la violenza 

Una dimostrazione univoca di condanna senza se e senza ma, al gravissimo attentato di martedì scorso e ad ogni forma di violenza. Ieri sera il consiglio comunale di Galtelli ha fatto quadrato contro coloro che con un gesto incomprensibile, avevano minato il clima di entusiasmo che aveva caratterizzato la manifestazione la festa del borgo. Una presa di posizione unanime assunta davanti ad un gran numero di persone che hanno fremito la sala consiliare. Ferma la condanna anche da Pietro Pittalis e Giuseppe Talanas di Forza Italia, presenti alla riunione. «Galtelli non merita e non può accettare - ha detto il sindaco Franco Solinas - che ci siano persone capaci di mettere a repentaglio l’incolumità degli abitanti del paese, di padri di famiglia o di persone che utilizzano la casa dello sport per passare alcuni momenti di svago».

Intanto emergono nuovi particolari sulla pesante intimidazione messa in atto durante la notte di martedì e mercoledì scorsi, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Siniscola. Chi ha agito aveva posto sopra un fornello gia acceso una bombola di gas aperta, lasciandola in balia delle fiamme. In quel momento si stavano spegnendo i riflettori sulla Festa del borgo e alcuni dirigenti del Tuttavista si erano recati sul posto per riporre del materiale utilizzato per allestire lo stand del sodalizio, dando l’allarme prima che fosse troppo tardi e facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco.

