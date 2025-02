Comunità terapeutiche, sistema in tilt 

Una parte della battaglia dovrebbero averla vinta, almeno davanti ai giudici del Tribunale amministrativo: quella per l’adeguamento delle rette giornaliere, ferme dal 2012 circa. Resta il problema degli inserimenti: è tutto bloccato, nel Cagliaritano, da oltre un mese. Questione di burocrazia, che sembrerebbe rimandare alla mancata sostituzione della responsabile del Dipartimento di salute mentale della Asl 8: il nuovo cortocircuito del sistema sanitario mette a rischio l’assistenza alle persone più fragili e la stessa sopravvivenza delle Comunità terapeutiche, che dopo tanti appelli lanciati continuano a gridare.

Nodo tariffe

C’è voluto l’intervento dei giudici per risolvere la questione delle tariffe e dei requisiti di accreditamento delle strutture, stabiliti con delibera dalla precedente Giunta alla fine del 2023 e impugnata con ricorso al Tar dal Coordinamento enti accreditati Sardegna (Ceas). Che con sentenza di metà gennaio ha ottenuto - sulla carta togata - la vittoria, e una convocazione in assessorato, inizialmente fissata a martedì scorso e poi rimandata al 20 di questo mese. «Speriamo si possa finalmente risolvere l’annoso problema delle tariffe, per il quale siamo stati costretti a rivolgerci ai legali. Ora attendiamo fiduciosi l’incontro per prendere visione della nuova delibera che ci verrà presentata e che speriamo consenta alle strutture sarde di poter operare nel migliore dei modi», commenta la presidente del Ceas Giovanna Grillo. Un piccolo spiraglio, dopo anni cadenzati da pec, richieste di incontri e proteste, a cui ora si aggiunge la nuova faccenda dei mancati inserimenti.

Il sistema non funziona

L’impegno è evidentemente su più fronti: «Ciò che sta succedendo è che in attesa della nomina di un nuovo responsabile del Dipartimento, a nessuno è stata data la responsabilità di firmare le autorizzazioni per l'accesso dei pazienti nelle comunità terapeutiche», spiega Grillo. «Parliamo di persone che hanno diritto e bisogno di un percorso riabilitativo a cui non possono accedere per un problema di mancata attribuzione dell'incarico, anche solo provvisoriamente, che di fatto costringe i pazienti ad aspettare con un rischio molto importante a volte anche della propria vita». Preoccupazione evidentemente condivisa da chi ha dedicato la vita al contrasto delle dipendenze.

In prima linea

«Ciò che sta capitando è molto grave: con gli inserimenti bloccati si sta disattendendo al diritto alla cura da parte dei tossicodipendenti e commettendo un’ingiustizia nei confronti delle Comunità che non possono fare a meno delle rette per sopravvivere», commenta padre Salvatore Morittu, fondatore dell’associazione Mondo X -Sardegna e della prima comunità terapeutica dell’Isola. «La situazione è davvero difficile, e lo dico con assoluto distacco emotivo. Servirebbe molta più attenzione da parte della Regione e della politica in generale, soprattutto davanti a una realtà come quella sarda che vede un incremento nei consumi e nell'attività di spaccio». Sulla stessa linea don Carlo Follesa, presidente della comunità L'Aquilone e storico parroco di San Massimiliano Kolbe a Cagliari. «Se già prima facevamo fatica, ora siamo in fortissime difficoltà e non so per quanto ancora si potrà andare avanti. Non stiamo ricevendo i soldi dal Serd e ci troviamo ad affrontare costi insostenibili tra personale e spese varie che mettono a rischio la sopravvivenza delle strutture, che ricordo essere fondamentali per salvare i nostri ragazzi».