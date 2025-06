Comunità Rom, un piano per l’integrazione  

Riqualificare l’ex aeroporto? Impossibile senza un progetto per l’integrazione dei Rom che vivono nel campo accanto agli hangar.

È il messaggio dei consiglieri di opposizione Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao, che tornano a sollecitare il Comune su un tema rimasto – denunciano – ancora senza risposte. Sul tavolo della maggioranza ci sono progetti da 1,5 milioni di euro per trasformare l’area in un polo culturale e sportivo, fermi in attesa di una soluzione per i dieci nuclei familiari Rom, in cui vivono 26 adulti e 22 minori.

Le domande

«Ci si chiede se l’amministrazione sia consapevole che senza un progetto di inserimento degli abitanti del campo, non sarà possibile la riqualificazione», esordiscono i consiglieri. «Esistono direttive europee che mirano all'integrazione dei Rom, e progetti che già in altri comuni hanno dato la possibilità di chiudere i campi a fronte di un reale inserimento degli abitanti. L'iter di tali iniziative è lungo e richiede una programmazione a lungo termine, se l’amministrazione ha intenzione di preparare un piano, in quali tempi pensa di operare?». Sulla questione gli interrogativi si trascinerebbero da tempo.

«Abbiamo già presentato diverse interpellanze sull’argomento, senza alcuna risposta. Da troppi anni le società sportive e le associazioni culturali aspettano di avere un'area riqualificata».

Il sindaco

Una questione, secondo l’amministrazione, già all’attenzione. «Quella zona fu abbandonata dalla vecchia parte politica, senza accorgersi che non venivano pagate le utenze e si bruciavano plastiche e rame», premette il sindaco Tomaso Locci. «Ci siamo mossi innanzitutto per bonificare e ripristinare la legalità, e negli ultimi anni abbiamo avuto diversi incontri con gli abitanti del campo all’insegna del reciproco rispetto: hanno capito di avere dei diritti ma anche dei doveri, e si sono mostrati d’accordo a trasferirsi in abitazioni separate».

L’assessora

Un progetto che coinvolgerà anche altri enti nell’acquisto di spazi da adibire a futura dimora. «Non si poteva pensare di superare il concetto di campo senza coinvolgere attivamente la comunità e creare un rapporto di fiducia», aggiunge l’assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz. «Allo stesso tempo, per ottenere una vera integrazione era necessario educare alla cittadinanza attiva: abbiamo coinvolto l’ufficio Ambiente e i servizi sociali, soprattutto per abituare la comunità a una corretta differenziazione. Presto faremo il punto, e se le famiglie saranno ritenute pronte, coinvolgeremo anche altre amministrazioni per destinare spazi abitativi nel nostro comune e altrove».

RIPRODUZIONE RISERVATA