Comunità per minori al posto del canile: 500 randagi sfrattati  

Una comunità di accoglienza per minori nel canile di Santa Maria La Palma. Un modo per mantenere in piedi la struttura, creando nuovi servizi per la comunità. Il Comune di Alghero con questo intento acquisirà la struttura di proprietà dell’associazione Primavera, per una cifra che si aggira sui 900mila euro. Lo fa sapere il presidente della commissione Ambiente e Sanità, Christian Mulas, firmatario di un ordine del giorno con cui, già l’estate scorsa, si chiedeva al sindaco di trovare una soluzione definitiva per l’accudimento dei 500 randagi, visto che i titolari degli immobili avrebbero deciso di vendere l’intero complesso. «Attualmente il canile eØ gestito da “DNA randagio” che accudisce circa 450 cani e 14 gatti – spiega Mulas – L’associazione garantisce un servizio d’eccellenza, sottoposto a controlli, oltre che comunali, anche delle diverse autoritaØ che hanno sempre rilevato la ottima gestione effettuata», tiene a sottolineare il rappresentante di maggioranza. Ma il canile potrebbe venire smantellato fa un giorno all’altro, per altri fini. Così anche dall’opposizione si sta facendo pressing perché sia l’ente locale ad acquisire il canile “Primavera”. «Svolge un servizio fondamentale per il territorio, occupandosi del ricovero e della cura di cani, gatti e animali in difficoltà. Un’attività dal valore civico e sociale, che deve essere tutelata», sottolinea il portavoce dei Fratelli d’Italia Pino Cardi. L’idea sarebbe quella di affiancare all’attività del canile una comunità alloggio per minori in difficoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA