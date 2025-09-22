Comunità per anziani, via ai lavori 

Dopo anni di chiusura, la comunità alloggio per anziani di Gonnosfanadiga si prepara alla riapertura grazie ai lavori in corso per la messa a norma. La struttura era stata chiusa durante la precedente amministrazione a seguito di un controllo dei carabinieri del Nas, che aveva evidenziato la mancanza dei requisiti necessari per continuare a occuparsi degli ospiti. La situazione aveva generato non pochi problemi: anziani trasferiti nei centri vicini, separati tra loro e lontani dal loro paese, famiglie in difficoltà per i numerosi chilometri da percorrere per andare a trovare i loro cari e la perdita del posto di lavoro per alcuni operatori socio sanitari. Ora, finalmente, sono partiti i lavori di ristrutturazione che consentiranno di restituire alla comunità un servizio fondamentale.

L’intervento

«La comunità alloggio è in fase di ristrutturazione, al termine dell’intervento i posti letto da undici passeranno a quindici o addirittura a diciassette», spiega il sindaco Andrea Floris. La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la Global, con sede a San Gavino. La base d’asta era di circa mezzo milione di euro, «tempi di esecuzione previsti sono di 90 giorni», garantisce Floris. Un intervento atteso a lungo, che permetterà non solo di adeguare la struttura agli standard richiesti dalla normativa, ma anche di potenziare l’offerta, andando incontro ai bisogni di un territorio in cui la domanda di assistenza per gli anziani è sempre più forte. Le novità per il centro anziani non riguardano solo il cantiere, il Comune sta predisponendo i prossimi passi per la riapertura. «Si sta lavorando a un bando che riguarderà l’appalto per la gestione del centro», annuncia il primo cittadino, «inoltre stiamo anche procedendo all’acquisto del nuovo arredamento per garantire ambienti accoglienti e funzionali».

Il piano

«Stiamo lavorando per riportare al più presto la comunità alloggio a essere un punto di riferimento per le famiglie e gli anziani di Gonnosfanadiga. Una risposta concreta a un bisogno sociale che, negli anni di inattività della struttura, si è fatto sempre più urgente», conclude Floris. La questione del centro anziani è stata discussa più volte in Consiglio negli ultimi otto anni. Non sono mancate le interrogazioni della minoranza e più volte il capogruppo dell’opposizione Sisinnio Zanda ha specificato che «si sarebbe potuto fare di più, se si fosse agito diversamente magari anche seguendo i consigli della minoranza, si sarebbe potuto risparmiare molto tempo e dare il centro anziani alla comunità molto prima».

