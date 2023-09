Comunità per anziani, la Cisl chiede il rinvio della chiusura  

II Comune di Guspini ha accolto la richiesta di confronto avanzata dalla Cisl alcune settimane fa sulla situazione della comunità integrata per anziani che attualmente ospita nove pazienti e di cui è stata annunciata la chiusura per il prossimo 24 ottobre. La Cisl ha chiesto una proroga dell'appalto per proteggere le 16 lavoratrici impiegate nella comunità. «Tale proroga – spiega Loredana Zuddas, segretaria Cisl Medio Campidano – consentirebbe l'attuazione di misure di salvaguardia per le lavoratrici che secondo le normative vigenti non sarebbero possibili se la struttura chiudesse il 24 ottobre». Il dialogo è in corso.

I sindacati spera di coinvolgere tutti i soggetti interessati, inclusi l’attuale gestore del servizio e il commissario liquidatore della ex fondazione Guspini della vita, Carlo Piras, unico abilitato ad attivare i lavori di ristrutturazione, decidendone tempi e modalità. «Abbiamo messo in contatto la gestione commissariale con dei soggetti interessati alla struttura – fa sapere il sindaco Giuseppe De Fanti – affinché l’attività possa riprendere non appena saranno ripristinate agibilità e sicurezza dei locali. Per quanto riguarda i lavoratori, il nostro auspicio è che siano riassorbiti nelle strutture che ospiteranno gli anziani». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA