Comunità montana, in arrivo 19 milioni 

Quasi 19 milioni di euro per la Comunità montana del Sarcidiano Barbagia di Seulo da utilizzare per un percorso culturale e di sostenibilità ambientale, accompagnato da un miglioramento dei servizi sociali sul territorio. Ieri, nella sede della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo, a Isili, il vicepresidente della Regione e assessore del Bilancio e programmazione Giuseppe Meloni ha partecipato alla condivisione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma del Progetto di Sviluppo Territoriale “Terre d'acqua e pietra”.

Il progetto coinvolge i Comuni di Escolca , Esterzili , Genoni , Gergei , Isili , Laconi , Mandas , Nuragus , Nurallao , Nurri , Orroli , Sadali , Serri , Seui , Seulo e Villanova Tulo , uniti nell’obiettivo di valorizzare le risorse naturalistiche e culturali del territorio e migliorare la qualità della vita della popolazione residente.

Il progetto prevede un totale di 32 interventi. Le proposte presentate nell'ambito di questo atto aggiuntivo passano dagli iniziali 10 milioni del progetto della precedente programmazione, a quasi 19 milioni grazie agli ottimi risultati ottenuti nell'attuazione della precedente programmazione con uno stato di avanzamento del 94% e 8,4 milioni spesi.

«È una giornata di festa – ha commentato il vicepresidente della Giunta Giuseppe Meloni - nella quale la politica tutta può fregiarsi di un risultato importante per lo sviluppo di un territorio unico che sta già crescendo grazie a un turismo che valorizza cultura, paesaggio e comunità. Anche questo è un modo per contrastare lo spopolamento».

Il progetto aggiornato prevede interventi su quattro ambiti principali: Valorizzazione delle risorse culturali e archeologiche, implementazione dell'offerta turistica e riqualificazione urbana per 8,8 milioni; Valorizzazione delle risorse ambientali per 2,7 milioni; Miglioramento della qualità della vita e dei servizi essenziali alla poopolazione per 5,7 milioni; e infine Governance territoriale con una dotazione premiale programmatica di quasi 1,5 miliioni.

Il valore complessivo degli interventi previsti ammonta a18.747.000 euro, finanziati attraverso fondi della Programmazione Regionale 2021-2027 - di cui 2,9 milioni sul Fesr (Programma regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale); oltre 1,7 milioni sul Fondo per la coesione e lo sviluppo (Fsc) 2021-2027 e risorse regionali per oltre 14 milioni. L’attuazione del progetto è affidata alla Comunità montana con il supporto tecnico del Centro Regionale di Programmazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA