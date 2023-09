Comunità montana, fondi per promuovere il paesaggio 

La Comunità montana Gennargentu Mandrolisai stanzia 605 mila euro provenienti dall’avanzo libero a favore degli 11 Comuni che la costituiscono. Un contributo sostanzioso, 55 mila euro a testa che le amministrazioni potranno dedicare a progetti destinati alla promozione e valorizzazione del paesaggio.

Le risorse messe a disposizione dall’ente potranno essere richieste dai Comuni per interventi nel settore agricolo, forestale e ambientale, anche per l’acquisto di macchinari, mezzi e attrezzature. Potranno essere usate anche per realizzare progetti nel settore turistico, sociale e culturale, nonché per potenziare i servizi territoriali associati con piani mirati promossi dai singoli Comuni.

«Si tratta di un sostegno - dice il presidente dell'ente e sindaco di Atzara Alessandro Corona - che permetterà ai Comuni di progettare in autonomia, con un ventaglio molto ampio di opzioni. Da diversi anni, la Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai sostiene i Comuni dedicando risorse alle progettazioni locali, favorendo una crescita del territorio. Nel corso del tempo abbiamo destinato ingenti risorse, per consentire loro di superare piccole criticità ma anche per accrescere l’offerta di servizi e le iniziative sociali e culturali, ottenendo grandi risultati. Ci auguriamo -conclude Corona - che anche questa annualità sia ricca di spunti interessanti».

