Comunità montana, fiducia a Corona

Novità nella Comunità montana Gennargentu Mandrolisai durante l’ultima seduta avvenuta la scorsa settimana. Dopo la lettera dei giorni scorsi il sindaco di Sorgono, Franco Zedde, ha sostituito il consigliere e assessore Costantino Murru. Un avvicendamento che ha portato il presidente in carica dell’ente, Alessandro Corona, ad avviare una fase di valutazione sul lavoro sinora svolto durante il suo mandato. Un atto dovuto, ha spiegato il sindaco di Atzara, per verificare dopo il cambiamento il gradimento dell’operato suo e della Giunta da parte dei sindaci. Un momento di riflessione nel quale il presidente ha ripercorso le sfide degli ultimi anni, rivendicando quanto di buono fatto e la capacità dell’amministrazione di reagire ai problemi con soluzioni efficaci.

Dal confronto, è emerso un clima di unità tra gli amministratori e la volontà di proseguire lungo il percorso intrapreso, rinnovando la fiducia a Giunta e presidente. Corona ha detto: «Ringrazio i sindaci per questo ennesimo atto di fiducia nei miei confronti che rilancia l’attività amministrativa. Il prossimo passo sarà la sostituzione dell’assessore Murru con un rappresentante che dovrà occuparsi del settore dei lavori pubblici».

Durante la seduta, si sono affrontati anche temi centrali per il futuro del territorio come la strategia Snai, la carenza di personale e la gestione complessiva dell’ente, e preso delle decisioni operative tra cui l’assegnazione di 40 mila euro a ciascun Comune, per un totale di 440 mila euro, destinati a progetti di sviluppo locale e utilità pubblica.

