Comunità montana e Asl insieme sui servizi sanitari 

La situazione della sanità nella Barbagia e nel Mandrolisai è stata al centro della conferenza di distretto sociosanitario, riunita ieri pomeriggio a Sorgono. Hanno partecipato i sindaci del territorio e i vertici dell’Asl di Nuoro tra cui il dg Paolo Cannas. In particolare si è parlato della carenza di pediatri che l’Asl sta affrontando con la proposta di un ambulatorio pediatrico straordinario, grazie alla preziosa disponibilità di specialisti aziendali, che da alcune settimane per uno o due giorni, visitano i pazienti al San Camillo. Laura Deiana, della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, responsabile unica delle linee di intervento socio sanitarie del progetto Snai (Strategia nazionale aree interne) ha messo in evidenza i compiti del piano, «focalizzato sul prendersi a cuore il territorio e gli abitanti, cercando di dare quei servizi attualmente carenti o assenti che determinano lo sconforto della popolazione e il conseguente abbandono delle aree interne. Una risposta forte, basata su una nuova modalità di governance che parte dal basso, tesa a valorizzare il territorio migliorando i servizi e dando a chi ci vive prospettive di vita migliori e invertendo la tendenza allo spopolamento». Deiana ha spiegato le misure previste per il settore socio assistenziale. Interventi che mirano a scongiurare un ulteriore e sistematico depauperamento dei servizi territoriali da realizzare in collaborazione con la Asl. Un programma ambizioso che prevede il potenziamento di diversi servizi e la creazione di nuovi come il Percorso nascita, teleassistenza e telemedicina, attività di formazione degli operatori e azioni innovative per un nuovo welfare di comunità, attraverso l’istituzione della rete di infermieri di famiglia e di comunità, eventi informativi sui temi della salute e molto altro.

RIPRODUZIONE RISERVATA