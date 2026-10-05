Comunità mobilitata per salvare la statua di San Michele Arcangelo 

A Barumini si deve salvare la statua di San Miche Arcangelo, prima che il tempo e i parassiti del legno la compromettano in modo irreversibile. Così il parroco don Ignazio Serra ha deciso di lanciare una campagna di raccolta di fondi per il suo restauro. L’iniziativa nasce dopo un'analisi tecnica che ha evidenziato le gravi condizioni del simulacro di legno alto 132 centimetri, indebolito nella struttura e rovinato da crepe e cadute di colore, per il cui recupero sono necessari ottomila euro.

Arriva dunque una mobilitazione per coinvolgere direttamente i baruminesi: «Sto cercando di sensibilizzarli tutti, a prescindere dal loro credo religioso, perché San Michele va oltre la fede ed è un patrimonio artistico che appartiene all'intera comunità: è giusto preservarne il valore». Attorno al simulacro, custodito nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, sono stati sistemati pannelli in tre diverse lingue per illustrare l’iniziativa anche ai numerosi turisti che visitano il paese: «Sono molto sensibili alla conservazione e al restauro dell’arte, specialmente quelli inglesi e francesi».

Per contribuire c'è un anno di tempo: si può donare tramite bonifico bancario oppure direttamente nella cassetta sistemata ai piedi della statua.

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