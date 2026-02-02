Comunità integrate per anziani, quella di Turri andrà in gestione 

In Marmilla numerosi Comuni investono nel funzionamento delle strutture assistenziali nelle comunità integrate per anziani. Quello di Turri si prepara ad affidare in concessione la gestione della comunità alloggio “Sant’Elia”, già operativa e destinata ad anziani autosufficienti. La concessione sarà quinquennale, «una scelta pensata per garantire continuità assistenziale, stabilità organizzativa e una programmazione efficace dei servizi nel medio periodo», specifica il sindaco Martino Picchedda.

A parteciperà deve assicurare la gestione completa: assistenza agli ospiti, supporto alla vita comunitaria, cura degli ambienti, personale qualificato e rispetto degli standard sociosanitari di legge. La concessione comprende anche la ristorazione per i residenti e per eventuali utenti esterni.

Mentre Turri fa una nuova gara, il comune di Gesturi dispone la proroga di un anno della concessione per la gestione della comunità alloggio per anziani “Fra Nicola da Gesturi”. «Il servizio continuerà a essere svolto dalla Iris società cooperativa sociale, già affidataria, alle stesse condizioni del contratto del 2021», fa sapere il sindaco Emilio Serra. La proroga, fino al 31 gennaio 2027, rientra nel “quinto d’obbligo” ed è motivata dalla necessità di garantire la continuità assistenziale agli ospiti, in attesa dell’esecuzione dei lavori sull’immobile e dell’indizione della nuova gara.

RIPRODUZIONE RISERVATA