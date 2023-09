Comunità integrata, si chiude  

La Comunità integrata per anziani di via Santa Maria, ospitata nel complesso della fondazione Guspini per la vita, chiuderà tra meno di un mese, il 25 ottobre, in coincidenza con la scadenza del contratto della ditta che ne ha la gestione. A chiedere lumi sul caso è stato il gruppo di minoranza Impari durante l’ultimo Consiglio comunale. L’assessore ai Servizi sociali Alberto Lisci ha illustrato le ipotesi per il futuro degli otto anziani e dei lavoratori ma i sindacati chiedono la proroga della gestione.

La vicenda

«L’obiettivo è sempre stato quello di ampliare il servizio per 24 anziani, numero per il quale è accreditata la struttura. Stiamo interloquendo con il commissario liquidatore in modo tale che si trovi un soggetto che si occupi della gestione e dei lavori, soluzione più celere perché i lavori sarebbero fatti dal privato annullando i tempi degli appalti pubblici», così l’assessore Lisci spiega l’intento dell’amministrazione nell’ottica di un ampliamento del servizio e non di una chiusura definitiva. La minoranza ha sempre sostenuto che i lavori sarebbero potuti essere eseguiti dal Comune. «Perché non si è chiesta la deroga al commissario per eseguirli? – ha urlato in Aula il consigliere Marcello Pistis –. Troppo facile, ora, dire che il Comune non può effettuarli perché spettano alla gestione commissariale. Il timore rimane che questa azione possa significare la chiusura definitiva del servizio».

Il futuro

La Giunta sta interloquendo con la società che aprirà una comunità integrata di via Sassari per valutare se i tempi coincidano e far sì che gli otto anziani della comunità integrata della fondazione “Guspini per la vita” possano essere accolti lì o in un’altra struttura qualora quella di via Sassari non sia pronta. «L’11 settembre durante l’incontro con i sindacati abbiamo chiarito che cerchiamo un modo per tutelare i lavoratori. La direzione è che vengano riassorbiti. In settimana ci risiederemo al tavolo», annuncia Lisci. Cgil e Cisl chiedono una proroga dell’appalto. «Si interromperebbe la continuità del servizio che permette di salvaguardare il personale impiegato nella struttura con la perdita delle clausole sociali. Perdere posti di lavoro è inaccettabile», fa presente Caterina Cocco dalla Cgil. «Vorremo sapere che tipo di lavori si devono fare, non ne sappiamo nulla. Siamo molto preoccupati per le dipendenti alle quali hanno diminuito ulteriormente le ore di lavoro perché gli ospiti all’interno della struttura sono in diminuzione», chiude Loredana Zuddas dalla Cisl.

