Comunità integrata, lavori conclusi: ospiterà 50 anziani  

Nasce la prima comunità integrata di Senorbì, pronta a ospitare anziani autosufficienti e non: volgono al termine i lavori per la messa a norma della casa per anziani Papa Giovanni XXIII, sinora l’unica struttura residenziale della Trexenta non adatta alle esigenze di uomini e donne che necessitano di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata. L’entrata a regime porterà in dote circa 30 assunzioni: un dato non da trascurare in un periodo di forte crisi economica.

Ancora non c’è la data dell’inaugurazione ma è partito il conto alla rovescia per la riapertura del residence in grado di ospitare circa 50 persone. È stato il sindaco Alessandro Pireddu a informare la comunità sullo stato dei lavori in occasione dell’insediamento del Consiglio comunale: «Durante la campagna elettorale – ha ricordato – l’argomento è stato oggetto di contestazioni e considerazioni poco attinenti con la realtà. Abbiamo ereditato una situazione che vedeva parte dello stabile inagibile e siamo dovuti così intervenire per rimettere le cose a posto. Inoltre abbiamo ottenuto ulteriori fondi per l’efficientamento energetico dell’edificio». Un primo finanziamento di 500 mila euro ha consentito di completare gli interventi più urgenti: realizzazione della nuova copertura, posa delle grondaie e dei pluviali, demolizione della scala interna, realizzazione del vano montalettighe, demolizione del solaio, nuova rampa di scale per il quarto piano, opere edili nella sala d’attesa, servizi igienici e camere, messa a norma dell’impianto elettrico e idrico, installazione porte interne. Altri due finanziamenti da 250 mila euro ognuno sono stati alla copertura dei lavori finalizzati a ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche.

Nel piano terra è stato realizzato il centro cottura, dove verranno preparati i pasti non solo per la mensa della casa di riposo ma anche per quella scolastica: il Comune, quando dovrà rinnovare l’appalto per la gestione dei servizi mensa, non sarà più costretto ad affidarsi alle ditte di trasporto dei cibi.

Prima dell’inaugurazione della comunità integrata verranno completati alcuni interventi finalizzati alla sistemazione delle aree esterne e del vasto giardino, che verrà trasformato in uno spazio ricreativo per gli ospiti della struttura.

