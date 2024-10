Comunità integrata, ecco la videosorveglianza 

A seguito dell’ultimo raid vandalico di circa un mese fa, il commissario straordinario della fondazione Guspini per la Vita, Carlo Piras, insieme all’amministrazione comunale, aveva promesso l’installazione di un sistema di videosorveglianza per tutelare l’immobile in via Santa Maria, da tempo soggetto a furti e intrusioni. Gli episodi avevano visto tubature rotte e abbandonate a terra, presumibilmente pronte per essere trafugate in un secondo momento, carrozzine lasciate all’esterno, lastre di pietra per placcaggio rimosse dalla facciata, e infissi e vetri vandalizzati. Ora, con un investimento di circa 11 mila euro, saranno installate sei telecamere “Tandemvu 4-inch”. «Impedire l’intrusione indebita sulla struttura e aree circostanti da parte di estranei, stante il persistere sullo stesso di atti vandalici e furti», scrivono gli uffici comunali. Non essendo il Comune di Guspini il titolare dell’immobile, è stato richiesto il nullaosta alla gestione commissariale della fondazione Guspini per la Vita per poter procedere con l’intervento. La spesa sarà coperta con fondi provenienti da un contributo regionale di 180 mila euro, stanziati dalla legge regionale 17/2023 per “Interventi di manutenzione su immobile Centro di Riabilitazione e Comunità integrata”. L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, si dice soddisfatto del lavoro portato avanti dagli uffici: «Avevamo promesso di intervenire sul sistema di videosorveglianza. Con queste nuove telecamere nello stabile che ospitava il centro di riabilitazione e la comunità integrata aumenteremo la sicurezza e monitoreremo possibili intrusioni».

