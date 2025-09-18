Comunità in lutto per Lorenzo Sale 

Si terranno oggi, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Mamoiada, i funerali di Lorenzo Sale, il giovane di 18 anni deceduto mercoledì in un terribile incidente stradale avvenuto lungo corso Vittorio Emanuele.

Lorenzo era in sella alla moto da cross quando si è scontrato con un camion carico d’uva che aveva partecipato ad una vendemmia. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Dopo i rilievi effettuati dai carabinieri i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire l’esatta ricostruzione della dinamica. Ma la moto era priva di targa.

La notizia ha profondamente scosso la comunità. In segno di lutto e rispetto, molti bar del paese hanno abbassato le saracinesche, mentre diverse famiglie hanno deciso di sospendere momentaneamente la vendemmia.

Anche la tradizionale processione per la novena di San Cosimo con i sei chilometri di strada che separano il santuario campestre dal paese, si è svolta in tono sommesso, in un lunghissimo momento di riflessione comunitario. Nella serata di ieri, durante la preghiera comunitaria, tanti giovani si sono raccolti per ricordare Lorenzo, che faceva parte del gruppo dei Mamuthones - Atzeni, una delle espressioni più sentite dell’identità culturale del paese. L’inchiesta, portata vanti dalla sostituta procuratrice Sandra Maria Benedetta Picicuto, per ora non vede nessun indagato. Mamoiada tutta si è stretta attorno alla famiglia di Lorenzo, in un clima di profondo dolore e silenzio.

